ارتفاع وفيات كورونا بايران الى 1284 حالة

2020/03/19 | 14:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 149 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و 1046 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.وقال مسؤول بوزارة الصحة أن عدد وفيات فيروس "كورونا" ارتفع إلى 1284 والإصابات 18407.وكان علي رضا رئيسي، المسؤول بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، أعلن الأربعاء أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا حتى الآن في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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