نادي بايرن ميونخ يبدأ التدريب عبر الانترنت

2020/03/19 | 14:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن هانسي فليك، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الخميس بأن اللاعبين بدأوا تدريبات منفردة من المنزل عبر الانترنت لمواصلة الاستعدادات للمنافسات المقبلة خلال فترة أزمة فيروس كورونا.أكد هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، أن اللاعبين بدأوا تدريبات منفردة من المنزل عبر الانترنت لمواصلة الاستعدادات للمنافسات المقبلة

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