معاونية الدعم اللوجستي للحشد تعفر الأسواق والمحال التجارية في الديوانية

2020/03/19 | 14:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت معاونية الدعم اللوجستي، الخميس، حملة تعفير وتطهير للاسواق والمحال التجارية في محافظة الديوانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، أبطال معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي باشروا بتنفيذ حملة تعفير الأسواق و المحال التجارية في محافظة الديوانية في خطوة جاءت انطلاقاً من مبدأ الشعور بالمسؤولية اتجاه أبناء الشعب و استجابة لوصايا المرجعية

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