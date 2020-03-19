2020/03/19 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن قيامها باجراءات وقائية وتثقيفية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال مدير قطاع مدينة الضلوعية كفاح ناظم مطلك في حديث لـ”العهد نيوز” ان “الإجراءات تضمنت فعاليات تثقيفية وتوعوية للعوائل بعموم مناطق قضاء الضلوعية حول اعراض الاصابة بالفيروس وكيفية الوقاية منه”.واضاف “كما ونفذت الفرق الصحية حملة مفاجئة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة صحة صلاح الدين لـ”العهد نيوز”: اجراءات وحملات تثقيفية للوقاية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة صحة صلاح الدين لـ”العهد نيوز”: اجراءات وحملات تثقيفية للوقاية من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).