مصدر لـ”العهد نيوز”: انخفاض أسعار غاز الطبخ رغم فرض حظر التجوال بالأنبار

2020/03/19 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار اليوم الخميس، بأن انخفاضاً كبيراً شهدته المحافظة في اسعار غاز الطبخ رغم فرض حظر للتجوال .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “متابعة الاسواق من قبل القوات الامنية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء الفلوجة اسفر عن انخفاض سعر اسطوانة الغاز من 8 […]

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