2020/03/19 | 14:31 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال صاحب "كوفي شوب" في واسط لم يلتزم بمقررات خلية مواجهة ازمة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 14:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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