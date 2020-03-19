نينوى.. الوقف السني يتطوّع لمساعدة العوائل المتضررة جراء السيول الجارفة

2020/03/19 | 14:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصل رئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى لمساعدة المواطنين المتضررين جراء السيول التي ضربت المحافظة يوم امس.وقال النائب عن المحافظة أحمد الجبوري في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “نشكر رئيس ديوان الوقف السني د سعد كمبش والوفد المرافق له، لمساعدة ابناء المحافظة المتضررين من السيول والفيضانات وقمنا […]

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