وزارة الصحة تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/19 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس (19 آذار 2020)، تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا، في بغداد وعدد من المحافظات، فيما اشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحالات الجديدة في بغداد كانت (ثلاث حالات في الرصافة وحالة واحدة في مدينة الطب)".

وأضافت أن "محافظة النجف سجلت حالة واحدة، والبصرة حالة واحدة، والديوانية حالة واحدة، والمثنى حالة واحدة، وواسط حالة واحدة، وكربلاء سجلت حالتين".

وأوضحت الوزارة، أن "المجموع الكلي للإصابات في عموم العراق بلغ 177 حالة، وحالات الشفاء 49، والوفيات 12".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الازمة، في محافظة صلاح الدين، الخميس (19 آذار 2020)، تمديد حظر التجوال إلى الـ 26 من الشهر الجاري في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل الجبوري، تتضمن :"الح

بغداد اليوم- ديالى

بدأت السيول القادمة من الأراضي الإيرانية، الخميس (19 آذار 2020)، بالتدفق صوب وديان ومناطق شرق محافظة ديالى، فيما أكد مسؤول محلي في المحافظة أن السيول القادمة لا تشكل أي خطر بالوقت الراهن.

وقال مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعق

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة الخميس (19 آذار 2020)، تأشير خروقات عدة لإجراءاتها من بينها مسير زائرين وتوقف عمليات للتعقيم في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "التزاما منها تجاه الرأي العام في العراق

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