بالوثيقة.. صلاح الدين تمدد حظر التجوال إلى الـ 26 من الشهر الجاري

2020/03/19 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الازمة، في محافظة صلاح الدين، الخميس (19 آذار 2020)، تمديد حظر التجوال إلى الـ 26 من الشهر الجاري في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل الجبوري، تتضمن :"الحاقا بمقررات خلية الازمة المبلغة اليكم بموجب كتابنا ذي العدد 1227 في 15/3/2020، قرت الخلية تمديد العمل بحظر التجوال ولغاية 26/3/2020".





وفي وقت سابق، فرضت خلية الازمة، في محافظة صلاح الدين، الخميس (19 آذار 2020)، غرامة 100 ألف دينار لمن يكسر حظر التجوال في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل الجبوري، تتضمن :"قرار لخلية الازمة بفرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار على كل من يقوم بخرق حظر التجوال".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس (19 آذار 2020)، تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا، في بغداد وعدد من المحافظات، فيما اشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحالات الجد

بغداد اليوم- ديالى

بدأت السيول القادمة من الأراضي الإيرانية، الخميس (19 آذار 2020)، بالتدفق صوب وديان ومناطق شرق محافظة ديالى، فيما أكد مسؤول محلي في المحافظة أن السيول القادمة لا تشكل أي خطر بالوقت الراهن.

وقال مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعق

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة الخميس (19 آذار 2020)، تأشير خروقات عدة لإجراءاتها من بينها مسير زائرين وتوقف عمليات للتعقيم في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "التزاما منها تجاه الرأي العام في العراق

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