خلية الإعلام الأمني تكشف حصيلة قصف طوزخورماتو بالهاونات

2020/03/19 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

كشفت خلية الإعلام الأمني، الخميس (19 اذار 2020) حصيلة قصف قضاء طوز خورماتو بالهاونات.

وذكرت الخ...





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