وزارة الصحة تحذر: الوباء سيفتك بالشعب العراقي و تدعو العمليات المشتركة لتحمل المسؤولية

2020/03/19 | 14:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من تداعيات “خطيرة” في تفشي فيروس كورونا بسبب خرق حظر التجوال من قبل اعداد كبيرة من “الزوار والمارة”، مشيرة الى توقف تعفير المناطق السكنية بسبب هذه الاعداد، محملة الجهات المعنية المسؤلية كاملة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى لاطلاع الرأي العام في العراق على الاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحظر

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