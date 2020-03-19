الايجاز اليومي لوزارة الصحة ليوم الخميس 19 اذار 2020

2020/03/19 | 14:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التزاما من وزارتنا تجاه الرأي العام في العراق في اطلاعهم على تقييمنا اليومي للاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحظر الصادر عن لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد, نوجز لكم ما يلي :- بدأ تنفيذ الحظر يوم الثلاثاء ١٧ اذار ٢٠٢٠ الساعة الحادية عشر مساءا في بغداد وبعض المحافظات .شوهد

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