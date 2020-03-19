الصحة تكشف عن تقييمها اليومي لتنفيذ قرار الحضر بسبب كورونا

2020/03/19 | 14:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس، انه التزاما من وزارتنا تجاه الرأي العام في العراق في اطلاعهم على تقييمنا اليومي للاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحظر الصادر عن لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.نوجز لكم ما يلي : بدأ تنفيذ الحظر يوم الثلاثاء ١٧ اذار ٢٠٢٠ […]

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