2020/03/19 | 14:36 - المصدر: الغد برس

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الصحة الإيرانية: تسجيل 149 حالة وفاة و1046إصابة بكورونا خلال الـ2

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الصحة الإيرانية: تسجيل 149 حالة وفاة و1046إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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