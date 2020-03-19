2020/03/19 | 14:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ ذي قار وكالة، ابا ذر عمر العمر، اليوم الخميس، الاجهزة الامنية والاستخبارية بمتابعة الجهات التي تروج لاستلام معاملات بعنوان تشكيل الصحوات مقابل مبالغ مالية وتقديمها للعدالة، محذرا من التعامل معها.

وقال العمر في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "معلومات استخبارية تفيد بوجود مثل هكذا جهات تحاول استغلال المواطنين والترويج لاستلام معاملات تعيين فيما يسمى بالصحوات مقابل مبالغ مالية الامر الذي نفته ادارة المحافظة في وقت سابق".

واضاف ان "ادارة المحافظة وجهت الاجهزة الامنية بتشكيل فريق خاص لمتابعة هذه الجهات وتقديمها للقضاء وعدم السماح لأي جهة تسعى الى زعزعة الامن والاستقرار واستغلال المواطنين في ظل الظروف الحالية".

ودعا العمر "جميع المواطنين الى الابلاغ عن هذه الجهات وعدم التعامل معها من اجل تقديمها للقضاء ومحاسبتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يوجه بمحاسبة الجهات التي تبتز المواطنين باسم الصحوات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يوجه بمحاسبة الجهات التي تبتز المواطنين باسم الصحوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).