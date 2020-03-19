إندونيسيا تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/19 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في اندونيسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 82 اصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية تشهدها البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 309 حالات".

وأضافت إن "العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس ارتفع بواقع ست حالات إلى 25 أغلبها في جاكرتا".

وبينت انه "شهدت مناطق مثل جاوة الغربية وجاوة الشرقية ورياو حالات اصابة جديدة بالفيروس".





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