الصحة: مجموع عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق ١٦٤ والوفيات ١٢

2020/03/19 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة، لائحة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم امس الاربعاء.وحصلت وكالة النبأ للأخبار، اليوم الخميس، على نسخة من الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في […]

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