في إحصائية جديدة.. الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

2020/03/19 | 14:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة أدناه الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس ١٩ آذار ٢٠٢٠ – أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١٢٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١١ موزعة كالتالي:- – ٣ حالة في الرصافة – حالة واحدة في مدينة الطب […]

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