ائتلاف علاوي يؤكد دعم الزرفي.. سينجح بتشكيل حكومته

2020/03/19 | 14:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية، كاظم الشمري، اليوم الخميس، دعم ائتلافه للمكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد عدنان الزرفي.وقال الشمري، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "ائتلاف الوطنية داعم للمكلف الجديد عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة""، مبينا ان "الوطنية من ضمن الموقعين على تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء".وبين الشمري ان "الزرفي يستطيع تشكيل حكومة بموافقة اغلب الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "اغلب النواب الشيعة مع دعم الزرفي لتشكيل حكومته خلافا لرؤساء كتلهم الذين اعترضوا التكليف".وأكد ان "المكلف عدنان الزرفي سينجح في تشكيل حكومته بتوافق شيعي وسني وكردي، كونه يتمتع بمقبولبة لدى اغلب الكتل السياسية والنواب".

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