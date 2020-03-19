رايولا يحلم بصفقة كبرى لريال مدريد

2020/03/19 | 14:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ علق وكيل اللاعبين الإيطالي مينو رايولا على الوضع الحالي للفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، والنرويجي إيرلينيغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.وقال رايولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بوغبا يمر بوقت صعب، ولكن دعونا نتحدث بوضوح لأن حساسيتهم مفرطة في إنجلترا".وأضاف: "بوغبا يركز على إنهاء الموسم بشكل رائع مع مانشستر يونايتد، ويريد العودة للفريق، لا سيما وأنهم يستطيعون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".وتابع: "لا يمكنك توقع ما سيحدث في المستقبل، حيث إننا لا نعرف ذلك اليوم، والآن الأهم هو التركيز مع النادي والفريق، ثم سنرى الوضع وما يمكن أن يحدث".وواصل: "كان هناك اهتمام كبير باللاعب من بعض الأندية، ولكن الاتفاق لم يكن ممكنًا في العام الماضي".وأردف: "هالاند جوهرة مهمة للغاية، ومن الجيد رؤيته يلعب ويتطور في كل مباراة، لم يتوقع أحد مدى انسجامه في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا رفقة فريق مثل بوروسيا دورتموند".واستطرد: "الانتقال من النمسا إلى ألمانيا لم يكن سهلًا، وظهوره بهذا المستوى كان بعيدًا عن التوقعات، ما زال أمامه الكثير ليتطور، ولذلك سيبقى في دورتموند".واستمر: "صحيح أن التوقعات تمنحه الآن فترة أسرع للتطور، ولكنه كان يرى أن وقت مغادرته لسالزبورج غير مناسب، إلا إنني أعتقد أنه لن يغادر دورتموند هذا الصيف".واسترسل: "علاقتي مع ريال مدريد جيدة للغاية، أنا على اتصال مع خوسيه آنخيل المدير الرياضي للنادي، وأحب المناقشة معه حول قضايا كرة القدم والفيفا، لأن رأيه يهمني".وأوضح رايولا: "لدي أمل كبير أن أتمكن يوم ما من نقل لاعب كبير إلى ريال مدريد، لدي الآن أريولا هناك، ولكن هذه نصف عملية لأنه معار".وأتم: "أريد منحهم صفقة نهائية وسأحاول فعل هذا الأمر في الصيف، سيكون ذلك من دواعي فخري، لأن ريال مدريد نادٍ كبير".

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