2020/03/19 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئیس حسن روحاني بتعاون ابناء الشعب في تنفيذ البروتوكولات والتوصيات الصحية وخاصة في قضية البقاء في المنزل معربا عن امله بان نشهد في المستقبل انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا مع استمرار تعاون الشعب الايراني.يتبع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئیس روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا مع استمرار تعاون الشعب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئیس روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا مع استمرار تعاون الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).