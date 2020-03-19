عاجل … اجتماع في منزل الحكيم لدعم ترشيح نعيم السهيل

2020/03/19 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص تجتمع القوى السياسية مساء اليوم الخميس، في منزل زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم.وقال مصدر مطلع لـ “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان “الاجتماع سيناقش مسألة الضغط على رئيس الجمهورية برهم صالح لسحب تكليف تشكيل الحكومة من عدنان الزرفي، وايكال المهمة لنعيم السهيل الذي يحضى بتأييد الكتل السياسية لاسيما الكتلة الاكبر.

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