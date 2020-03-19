الصحة تحمل الجهات الامنية تبعات عدم الالتزام بحظر التجول وخطورة انتشار الفايروس

2020/03/19 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت وزارة الصحة قيادة العمليات المشتركة وقيادات العمليات كافة الى تحمل مسؤولياتها في فرض حظر، مؤكدة أن هناك خروقات عديدة وعدم التزام بقرار منع التجول.وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس بدأ تنفيذ الحظر يوم الثلاثاء ١٧ اذار ٢٠٢٠ الساعة الحادية عشر مساء في بغداد وبعض المحافظات ، ولكن “شوهد عدد كبير من الزوار […]

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