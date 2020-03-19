معتصم حمادة - هجمة جديدة لصفقة ترامب

2020/03/19 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة (1)■-;- وباء الكورونا أصاب عشرات الآلاف من أبناء البشر، لكنه لم يصل إلى «صفقة ترامب ـ نتنياهو»، بل ربما شكل الوباء المذكور غطاءً للصفقة، بحيث انحصر انتباه الجميع بالخوف من كورونا، وغاب عن الأذهان مسألة «الصفقة» دون أن تغيب عن مسرح الأحداث.ونعتقد وفقاً لقراءة معينة، أن غياب الاهتمام الإعلامي بالصفقة، كان مسألة وقت ليس إلا، إذ تشير الدلائل أن الاهتمام بالصفقة، وإعادتها إلى مقدمة مسرح الح......

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