المناضل-ة - جائحة كوڤيد-19: فلنَحْمِ حيواتا، وليس أرباحهم! - بيان المكتب التنفيذي للأممية الرابعة

2020/03/19 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة يشكل وباء ڤ-;-يروس كورونا الجارف مشكلَ صحة عمومية بالغَ الخطورة، وستكون العذابات الإنسانية التي ستنجُم عنه مهولةً.باتت أنظمةُ الصحة في أوربا الغربية مُشرفة على الاختناق.وإذا اكتسحت الجائحة البلدان المسماة جنوبا، حيث تَعرَّضَ نظام الصحة العمومي، الضعيف ومفرط الهشاشة أصلا، لتدمير رهيب بأربعين سنة من السياسات النيوليبرالية، ستكون الوفيات عديدة جدا.إننا نواجه أخطر وباء جارف منذ قرن.فعدد ال......

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