بسبب “كورونا” وقف رحلات نقل الركاب في سوريا بدءاً من الأسبوع المقبل

2020/03/19 | 15:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية عن إيقاف العمل في جميع مراكز النقل العام التابعة لمديريات النقل، ووقف الدوام في الدوائر الفرعية، وذلك اعتباراً من تاريخ 22 من الشهر الجاري

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