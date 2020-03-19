الحشد الشعبي يضبط كدس للأسلحة والاعتدة في سامراء

2020/03/19 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن ضبط كدس للأسلحة والاعتدة تابع لتنظيم “ داعش” الإجرامي جنوب غرب مدينة سامراء ضمن قاطع المسؤولية .وذكر بيان للقيادة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى اللواء ٣١٤ أفادت بوجود كدس للأسلحة والاعتدة يعود لداعش في منطقة زورة البوجروب […]

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