2020/03/19 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب إن بلاده تواجه عدوا غير مرئي في اشارة الى فايروس كورونا، فيما أشار الى أن الولايات المتحدة ستفعل قانون الدفاع الوطني لمكافحة كورونا وستتخذ إجراءات مشددة.

وأكد ترمب ان الولايات المتحدة أمام أسرع تطور بالتاريخ فيما يتعلق باللقاحات وانها احرزت تقدما تقدم في التجارب السريرية، مشيرا الى زيادة القدرة على إجراء عمليات فحص فيروس كورونا عبر مسحات بلعومية وأنه جربها بنفسه، موضحا في ذات الوقت أنه ليس عنصريا إلا ان الفيروس جاء من الصين.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: لست عنصريا ولكن فيروس كورونا جاء من الصين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: لست عنصريا ولكن فيروس كورونا جاء من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).