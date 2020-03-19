السوداني يقدم عددا من المقترحات لخلية الأزمة منعا لانتشار فيروس كورونا

2020/03/19 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح النائب المستقل محمد شياع السوداني، عددا من الخطوات لمواجهة فيروس كورونا, ودعا السوداني في بيان، اجراء فحص “كوفيد تسعة عشر” في مختبرات صحة كلّ محافظة، مبينا أن السرعة في التشخيص تعني الحفاظ على الملاكات الصحية كافة من العدوى.

وشدد على ضرورة الإسراع في تأسيس مركز بحثي متخصص يضم اطباء واساتذة من الجامعات بالاختصاصات المناسبة تكون مسؤولة عن اجراء دراسات وبحوث عن وبائية انتشار المرض، والاعمار المصابة ونوع الجنس وفصيلة الدم ونسبة الشفاء واماكن البؤر وكذلك تتواصل مع مراكز البحوث العالمية حول كل ما هو جديد.

وأعرب عن امله بأن تستجيب خلية الازمة لتوفير هذه المتطلبات بالسرعة الممكنة درءا لتفشي الوباء.

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