مصدر يعلن حجر 3 عمال في مصفى كربلاء النفطي للاشتباه بإصابتهم بكورونا

2020/03/19 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أفاد مصدر من داخل مصفى كربلاء النفطي، اليوم الخميس، بحجر 3 أشخاص من عمال المصفى للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن “ثلاثة أشخاص كوري وبنغالي وعراقي يعملون بمصفى كربلاء النفطي تم حجرهم للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا”.وأضاف، أن “الحجر تم وسط المركز الطبي في المصفى، بينما تتأكد الإصابة من عدمها”.يشار […]

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