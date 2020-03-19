بريطانيا تجلي عدداً من قواتها في العراق

2020/03/19 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قررت المملكة المتحدة، الخميس (19 آذار 2020)، أجلاء عددا من قواتها في العراق.

ونقلت وسائل إعلام عربية، أن بريطانيا قررت اجلاء عددا من قواتها في العراق بسبب فايروس كورونا.

يتبع.



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بغداد اليوم-كربلاء

كشفت العتبة الحسينية، الخميس (19 آذار، 2020) عن البدء بأولى الإجراءات لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولايات المتحدة ضد القصف الأمريكي على موقع مشروع مطار كربلاء الدولي.

وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، والم

بغداد اليوم- كردستان

كشفت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، آوات شيخ جناب، الخميس (19 اذار 2020) حقيقة عزم حكومة الاقليم إعادة العمل بنظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده في معبر "حاج عمران"

بغداد اليوم- بغداد

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطية رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.

وقال العلاق في تصريح صحفي، إنه &ldq

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