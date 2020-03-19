تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها إصابة طبيبة في البصرة

2020/03/19 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، في محافظة البصرة، الخميس (19 آذار، 2020) بأن المحافظة سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كور...





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