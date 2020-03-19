2020/03/19 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كركوك

أصدرت قيادة العمليات المشتركة المقر المتقدم، الخميس (19 آذار 2020)، بياناً نبهت فيه الى تفجيرات مسيطر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تنويه لتفجيرات مسيطر عليها في قاعدة K1 بمحافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تنويه لتفجيرات مسيطر عليها في قاعدة K1 بمحافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).