الاتحاد الأوروبي يسمح للركاب الذين الغيت رحلاتهم بسبب كورونا استرداد اموالهم

2020/03/19 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت المفوضية الأوروبية في إرشادات توجيهية اليوم الأربعاء في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد( كوفيد – 19) أنه يحق للمسافرين جوا الذين ألغيت رحلاتهم استرداد أموالهم بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.وقالت مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي أدينا فاليان: “ستوفر الإرشادات التوجيهية الصادرة اليوم اليقين القانوني الذي تشتد الحاجة إليه بشأن كيفية تطبيق […]

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