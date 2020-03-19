هل ستمنح الألقاب للمتصدرين بالدوريات الأوروبية؟.. يويفا يجيب

2020/03/19 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كذب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكساندر سيفيرين، التقارير التي أكدت في الأيام الماضية، إمكانية منح الألقاب المحلية، لكل فريق يتصدر الدوري الذي يمارس فيه.وعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، مع الاتحادات الكروية في أوروبا، عن طريق "الفيديو"، احتراما لإجراءات الوقاية من "فيروس كورونا"، اجتماعا تقرر فيه بشكل رسمي، تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 حتى صيف 2021، وتأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لغاية يوم السبت 27 يونيو، ونهائي الدوري الأوروبي لغاية الثلاثاء 23 يونيو، لكن دون التقرير في مصير الدوريات الأوروبية.ورد سيفيرين، على التقارير، التي أشارت أن الـ"يويفا"، يعتزم تتويج الفرق التي تحتل حاليا صدارة كل دوري، وقال: "إنها أخبار كاذبة.قيل إن اليويفا تنوي منح اللقب، لكل فريق يتصدر الدوري حاليا، يمكنني القول إن هذه أنباء غير صحيحة".وأضاف: "هدفنا هو أن نكمل الدوريات، ولم نتخذ قط قرار إيقاف الدوريات ومنح اللقب للفرق المتصدرة".وكان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، قال إنه لا ينوي منح اللقب لـبرشلونة، في حال لم تقرر إيقاف الدوري: "إنهاء الدوري بالترتيب الحالي ظلم كبير.لن نقوم بإلغاء الموسم ونريد إنهاءه عاجلا أم آجلا.علينا إنهاء الدوري بنفس القواعد، حتى لو كان الموقف استثنائيًا قبل حلول 30 يونيو".وفي ما يأتي الفرق التي تحتل الصدارة، في الدوريات الأوروبية الـخمسة الكبرى:1- الدوري الإسباني: برشلونة 58 نقطة2- الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول 82 نقطة3- الدوري الإيطالي: يوفنتوس 63 نقطة4- الدوري الألماني: بايرن ميونيخ 55 نقطة5- الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان 68 نقطة.

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