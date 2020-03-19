هزة ارضية تضرب شمال غرب ايران

2020/03/19 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضواحي بلدة قطور بمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بحسب وكالة "ايرنا ", ان هذه الهزة ضربت ضواحي بلدة قطور بمحافظة اذربيجان الغربية في الساعة 2:37:21 فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي .ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.يذكر ان هزة ارضية بقوة 5.7 ريختر ضربت بلدة قطور صباح يوم 23 شباط الماضي ادت الى اصابة 104 اشخاص والحاق اضرار كلية وجزئية بـ 5 الاف وحدة سكنية ".وفي اليوم ذاته ضربت هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر بلدة زرآباد ما ادى الى مضاعفة اضرار الهزة التي ضربت قطور".

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