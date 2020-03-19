جهود ذاتية لتعديل طريق وادي السنجق في بحزاني

2020/03/19 | 15:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- حسام الشاعر وادي السنجق او ما يعرف باللهجة البعشيقية والبحزانية ب (گَلِيّة السنجق) الكائن في ناحية بعشيقة، جبل شيخ مند/ بحزاني.والسنجق رمز للطاؤوس المقدس لدى الايزيدية، وللايزيدية 7 سناجق (طواويس) وتتنقل بين المناطق الايزيدية، اذ لها طقوس ومراسيم دينية خاصة بهم.حيث كل سنة يأتي مرتين الى كلية السنجق في بحزاني، وتقام …

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