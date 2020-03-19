2020/03/19 | 15:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بتوجيه من وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الامير الحمداني قامت دائرة المتاحف العامة في الهيئة العامة للآثار والتراث والتعاون مع مديرية المباني في المطار بتعليق ٦ لوحات ضوئية لنماذج من آثار العراق في صالات مطار بغداد الدولي المغادرة والوصول بهدف دعم المشهد الثقافي والآثاري.وقال مدير عام دائرة المتاحف العامة أميرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه من وزير الثقافة.. تعليق لوحات ضوئية لنماذج من آثار العراق في مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوجيه من وزير الثقافة.. تعليق لوحات ضوئية لنماذج من آثار العراق في مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).