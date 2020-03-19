2020/03/19 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت خلية الازمة، في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال إلى الـ 26 من الشهر الجاري في المحافظة.وحصلت “يس عراق”، على وثيقة صادرة عن محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل الجبوري، تتضمن :”الحاقا بمقررات خلية الازمة المبلغة اليكم بموجب كتابنا ذي العدد 1227 في 15/3/2020، قرت الخلية تمديد العمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة صلاح الدين تتأهب لمواجهة كورونا وتمدد قرار حظر التجوال في المحافظة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة صلاح الدين تتأهب لمواجهة كورونا وتمدد قرار حظر التجوال في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).