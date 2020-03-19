وزير الصحة الفيليبيني في الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بكورونا

2020/03/19 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع وزير الصحة الفيليبيني فرانسيسكو دوكي للحجر الصحي المنزلي بعد تواصله مع مسؤول صحي مصاب بفيروس كورونا المستجد.ويقود الوزير حملة تعامل الفيليبين مع الوباء.وقال إنه يعاني من أعراض طفيفة، ومن المتوقع أن تظهر نتائج اختبار الفيروس في غضون أيام قليلة.وأضاف أنه سيتواصل من منزله مع وكالات صحية محلية لفرض إجراءات الحجر الصحي […]

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