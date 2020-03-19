فيسبوك تمنح موظفيها ألف دولار مكافأة

2020/03/19 | 15:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في خطوة لافتة، ستدفع شركة “فيسبوك” مكافأة قدرها ألف دولار لكل موظف من موظفيها، وهي واحدة من أولى الشركات الكبرى التي تقدم للعمال نقودا لمساعدتهم خلال تفشي فيروس كورونا.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، عن هذه المكافأة عبر إشعار داخلي للشركة التي لديها ما يقارب 45 ألف موظف بدوام كامل في كل […]

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