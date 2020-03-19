نفوق أول كلب أصيب بكورونا

2020/03/19 | 15:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نفق أول كلب ثبتت إصابته بفيروس كوررنا المستجد في هونغ كونغ.وقد نفق الكلب، الاثنين، بعدما أعيد إلى منزل أصحابه بعد انتهاءه من الحجر الصحي الذي فرض عليه.وأفرجت السلطات عن الكلب بعدما جاءت نتيجة فحص كورونا سلبية، بما أعطى إيحاء بأنه شفي من المرض.كان الكلب يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من فصيلة […]

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