ارتفاع عدد وفيات كورونا في اسبانيا إلى 767

2020/03/19 | 15:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، وصول عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا داخل البلاد إلى 767 حالة.

وارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 17147 حالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسباني، بيدرو سانشيز، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورون (كوفيد-19)، وهو ما يعادل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين للالتزام بتعليمات الحكومة لمواجهة المرض، وقال "نعول على عزيمة كل المواطنين وتحليهم بالمسؤولية في الظروف الحالية"، مضيفا "الوضع صعب جدا".

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