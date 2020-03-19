خانقين تغلق ابوبها بأعياد نوروز خوفا من كورونا

2020/03/19 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر قائممقام قضاء خانقين، دلير حسن سايه، اليوم الخميس، غلق كافة المنافذ المؤدية للقضاء وعدم السماح بدخول الاشخاص والعجلات.

وقال سايه في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "عقد اجتماعا امنيا وخدميا في ديوان القائمقامية حضره مدراء الدوائر ذات العلاقة بمناسبة اعياد النوروز ورأس السنة الكوردية".

واضاف انه "تقرر استنادا لتوجيهات خلية الازمة سوف يستمر غلق كافة المنافذ المؤدية للقضاء ولا يسمح بدخول الاشخاص والعجلات مطلقا وكذلك غلق (المتنزهات وسد الوند)".

واكد انه "سوف يتم تكثيف تواجد المفارز والسيطرات الامنية راجين من الاخوة المواطنين التحلي بالمسؤولية والالتزام بالارشادات الصحية التي تؤكد على عدم التجمع في الاماكن العامة مهما كانت الاسباب".

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