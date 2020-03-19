بالفيديو .. هكذا يجب ان نحارب كورونا

2020/03/19 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تحولت اغلبها الى مدن اشباح لاتاحة الفرصة للسلطات السيطرة ومواجهة فيروس كورونا .

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