بالصور .. اعتقال 8 عاملين بضبط معمل لتزوير المعقمات

2020/03/19 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اابصرة بالصور..مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة تضبط معملا لتزوير مواد التعقيم وتعتقل 8 من العاملين فيه .

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