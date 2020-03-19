بريطانيا تسحب قسما من قواتها في العراق

2020/03/19 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، أنّ بلاده تقوم بسحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح أنّ القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب “تعليق” برنامج التحالف الدولي لستين يوما “كإجراء وقائي” إثر تفشي الوباء.يأتي ذلك بعد […]

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