وزير الصحة يبلّغ عبد المهدي عن أمر يخص حنان الفتلاوي

2020/03/19 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طلب وزير الصحة جعفر صادق علاوي، اليوم الخميس، من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إعادة تشكيل خلية الأزمة وإبعاد مستشارته لشؤون المرأة حنان الفتلاوي عنها.ونصت وثائق صادرة من وزير الصحة وموجهة الى مكتب رئيس الوزراء، على أنه “يرجى اعادة تشكيل لجنة الامر الديواني المرقم 55 لسنة 2020، لكي تحقق اللجنة […]

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