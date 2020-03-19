الزرادشتيين وديانتهم بين إصرار على البقاء وإهمال صارم

2020/03/19 | 15:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم – خاص الزرادشتية ديانة قديمة يؤمن معتنقوها بوجود اله واحد وهو اهورامزدا ولهم كتاب يسمى (اويستا) ونبيهم يسمى (زراتوشترا)، ظهرت هذه الديانة قبل ميلاد المسيح ب 1756 سنة في مناطق (آريان فيج) كوردستان ايران الحالية وفي منطقة ورمي ومناطق هورامان الحالية وسهول شارزور وزاموا، في عهد الباشا كوشتاسب في مدينة …

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