الشبك يشاركون في الحملات التطوعية في سهل نينوى

2020/03/19 | 15:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي شهدت مدينة الموصل خلال اليومين الماضيين، تساقط أمطار بكميات كبيرة مما أدّى إلى غرق بعض الأحياء بسبب عدم تصرّف مياه الأمطار وبسبب مشاكل عديدة في المجاري أدّى إلى تجمّع مياه الأمطار في بعض الأحياء من مدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة عامة على أثر حالة عدم الإستقرار الجوي الذي شهده …

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